«На подходе»: Джиган и Оксана Самойлова заговорили о рождении пятого ребенка

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова заявили, что планируют родить пятого ребенка. Звездная пара поделилась откровением с NEWS.ru.

В Москве состоялось мероприятие «Проводы зимы: Super x VK». Выйдя на красную дорожку, пара охотно пообщалась с прессой.

В беседе с журналистами Оксана и Джиган сообщили, что мечтают о рождении пятого ребенка. Как выяснилось, знаменитости хотят еще одну девочку. Супруги отметили, что в их доме уже подготовлена комната для нового члена семьи.

«Мы задумались. На подходе. У нас в доме есть свободная комната, хотим девочку. Они такие милые», — высказалась звездная пара.

Также Самойлова рассказала об успехах дочки Ариэлы. По ее словам, школьница интересуется пением и ходит на вокал. Модель заявила, что в скором времени Джиган напишет для нее песню.

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