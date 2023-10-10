Звезда «Сватов» Маргарита Шубина осталась без денег, доверившись своей знакомой

Звезда «Сватов» Маргарита Шубина осталась без денег, доверившись приятельнице. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Маргарита Шубина отдала 110 000 долларов своей знакомой на время, которое она должна была провести в разъездах. Однако, когда актриса вернулась и пришла забирать сбережения, женщина сказала, что средства нашел ее сын и потратил все до копейки.

Заслуженная артистка России сразу обратилась за помощью к стражам правопорядка. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

В похожей ситуации оказалась коллега Маргариты Шубиной. Так, 67-летняя Татьяна Орлова попала в ловушку телефонных мошенников. Звезде «Папиных дочек» позвонили якобы из службы безопасности банка и попросили озвучить код в смс-сообщении. Орлова призналась, что из-за плотного графика у нее не было времени на разбирательства и она даже не пошла в полицию. Поэтому вернуть деньги актрисе так и не удалось.

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