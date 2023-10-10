«Он болен»: экс-директор Шатунова прокомментировал слова Разина о свадьбе на вдове певца

Бывший директор Юрия Шатунова опроверг новости о свадьбе на вдове певца, об этом сообщает Kp.ru.

Накануне продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал в своем блоге о том, что экс-директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов собирается жениться на Светлане Чумаковой. Якобы, он пойдет на этот шаг для того, чтобы завладеть правами на песни Юрия Шатунова.

Однако в разговоре с журналистами Кудряшов опроверг эти домыслы, заявив, что Разин сошел с ума.

«Человек больной. Уехал в США, сбежал. Ну ему там скучно. Он придумывает всякие небылицы. Не зная английского языка, в Америке можно сойти с ума от безделья. Вот человек и развлекается», — объяснил он.

По словам Кудряшова, его помощники регулярно следят за постами продюсера в соцсетях.

«Дело в том, что Разин каждый раз придумывает что-то новое, а потом удаляет. Но у нас собралась уже огромная папка, и там такое — волосы дыбом встают от его фантазий! То он полковник юстиции, то строил БАМ, то породил весь шоу-бизнес… Нежели вы не видите, что он болен», — рассказал экс-директор певца.

Ранее мы писали о том, что участие Ларисы Долиной в концерте памяти Шатунова оказалось на грани срыва из-за угроз со стороны Андрея Разина.