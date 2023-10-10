«Быстренько меня обули»: как мошенникам удалось обмануть актрис Татьяну Орлову и Дарью Повереннову

Актриса Татьяна Орлова стала жертвой телефонных мошенников. Звезда «Папиных дочек» рассказала, как попалась на популярный развод аферистов. Она ответила на звонок якобы сотрудника службы безопасности банка и озвучила код в смс-сообщении. В похожей ситуации оказалась и ее коллега Дарья Повереннова.

«Да, то, что нельзя говорить код, я сказала… Значит, от меня должны были эти деньги уйти. Я не помню. Что-то они говорили, что банк, мошенники, на ваш номер сейчас придет смс. Как обычно», — цитирует Татьяну Пятый канал.

Орлова призналась, что так и не смогла вернуть свои деньги. Наказать мошенников тоже не удалось. Но Орлова даже не планировала обращаться в полицию. Она сказала, что ей некогда этим заниматься из-за плотного графика, а деньги она заработает.

«Я говорю: «Мне позвонили, такой номер». — «Это мошенники», — они сказали. И все», — пояснила звезда.

На развод аферистов попалась и другая актриса – Дарья Повереннова. Она воспользовалась сайтом объявлений и хотела продать вещи. Нашелся покупатель, который обещал перевести необходимую сумму. Но он попросил не только номер карты, но и трехзначный код. В итоге у звезды украли 50 тысяч рублей.

«Они увидели, что я новичок, и быстренько меня обули. Просто очень быстро: в течение десяти минут от момента, как я выложила объявление, до того, как у меня списали деньги с карты», — рассказала артистка.