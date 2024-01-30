Звезда «Слова пацана» Зулькарнаев рассказал о нелюбимых актерах

Актер из нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев отреагировал на скандальные заявления своего коллеги по цеху Никиты Кологривого. Об этом он заявил в шоу «ОК на связи!».

Известно, что в своих интервью Кологривый не стеснялся в выражениях и выступал с критикой других артистов, включая тех, кто заполучили славу при СССР. Он также назвал «скучными» многих великих советских актеров.

Зулькарнаев в свою очередь не стал обсуждать игру самого Кологривого, скромно отметив, что не оценивает коллег из-за увлеченности собственной ролью.

«Я себе запретил это обсуждать, обсуждать коллег. Между собой, конечно, обсуждаем. Но публично не хочется никого обсуждать», - заявил актер.

Собеседник артиста спросил, есть ли у него нелюбимые актеры. На это Зулькарнаев в шутку ответил, что они все добавлены в заметки телефона.

Ранее Зулькарнаев из «Слова пацана» рассказал, что у него были комплексы из-за худобы.

Также учительница Зулькарнаева не стала скрывать, что он был отличником и прилежным учеником.