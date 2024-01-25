Учительница актера из «Слова пацана» Зулькарнаева рассказала о его учебе в школе

Актер Лев Зулькарнаев, исполнивший роль Зимы в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», во время учебы в школе был отличником и прилежным учеником. Об этом заявила классный руководитель актера Наталья Петрова, передает Ura.ru.

«Лев хорошо учился, участвовал во всех олимпиадах — от геологии до литературы, играл в школьном театре. Хулиганом, гопником он не был, на учете нигде не состоял. В кино он просто сыграл какого-то персонажа, но это не он сам», — рассказала педагог.

Учительница отметила, что Зулькарнаев всегда заходит в школу, когда приезжает в родную Тюмень. Она также подчеркнула, что артист по-прежнему общается со многими одноклассниками и не имеет «короны» на голове.

Ранее режиссер Александр Сокуров объяснил, что не смотрит сериал «Слово пацана» из-за жизненных трудностей.

Также Анна Пересильд не стала скрывать обиды на фанатов сериала «Слово пацана».