Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» признал, что у него были комплексы из-за худобы. Об этом стало известно из нового интервью актера на YouTube-канале «Сноб».

Лев стал известен после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В нашумевшем проекте артисту досталась роль Зимы. В новом интервью звезда «Слова пацана» рассказал о своих комплексах.

Лев признался, что он не обладает эталонной дикцией актера. Более того, в детстве он часто комплексовал из-за картавости. Также Зулькарнаев добавил, что считает себя худым и никазистым. Однако специфика профессии заставила его иначе взглянуть на свои изъяны.

«Меня раньше парило, что я худой, неказистый, картавлю, что очень многое не умею. А потом ты понимаешь, что зритель принимает тебя таким, какой ты есть. Тебя принимают за индивидуальность», — заявил Лев.

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