Звезда «Слова пацана» Зулькарнаев предложил идею для второго сезона сериала

Актер Лев Зулькарнаев, сыгравший Зиму в «Слове пацана. Кровь на асфальте», поделился идеей для продолжения сериала. Соответствующее заявление артиста прозвучало в эфире YouTube-шоу «Бэкстейдж».

Как признался актер, материала о героях сериала вполне достаточно для съемок нового сезона. Он также отметил, что в продолжении нашумевшего сериала можно было бы рассказать о переезде казанских бандитов в Москву. Лев добавил, что хотел бы продолжить показывать, как «эпоха закручивает людей».

«Главное — успеть все эти сезоны хронологически снять до 1995 года, потому что Зима, как вы видели в титрах, был застрелен в этом году», — заявил Зулькарнаев.

В то же время артист подчеркнул, что в настоящий момент не обладает информацией о возможном продолжении проекта.

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