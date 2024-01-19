Актер Леонид Ярмольник назвал дураком звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого. Об этом сообщает ТАСС.

После выхода сериала «Слово пацана» Никита Кологривый раскритиковал многих коллег, обвинив их в непрофессионализме. Под удар попали Данила Козловский, Саша Бортич и даже Иннокентий Смоктуновский. Узнав об этом, Ярмольник поспешил встать на защиту артистов.

В первую очередь, он пожалел Никиту и назвал его дураком. По мнению Леонида, Кологривому стоит уйти из профессии, если он не понимает таланта Смоктуновского.

«Я думаю, что он дурак. Я бы на его месте завязал с профессией. Хотя бы для того, чтобы его не сравнивали со Смоктуновским», — заявил Ярмольник.

Также артист прокомментировал успех сериала «Слово пацана». Леонид отметил, что у него сложное отношение к данному проекту. Сериал, снятый на реальных событиях, заставил его задуматься о том, что в прошлом было совершено много ошибок.

«Эта бесхозность, невнимание к детям, когда они принадлежат только улице и нет никаких святостей, морали и доброты, — возникают вот такие пропасти, в которые проваливается время», — резюмировал актер.

Ранее сообщалось о том, что актер Никита Кологривый может остаться без ролей из-за своих высказываний. Подробности смотрите в этой статье.