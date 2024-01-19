«Чушпан, как ты можешь сравнивать себя с Янковским»: актер Романович разгневал фанатов «Слова пацана»

Актер Сергей Романович разгневал фанатов Ивана Янковского, выпустив видео, в котором признался, что мог сыграть вместо него Вову Адидаса в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Поклонники начали писать ему угрозы и называть «чушпаном».

В конце прошлого года проект режиссера Жоры Крыжовникова о казанских группировках захватил тысячи россиян. По просмотрам он смог обогнать даже корейскую «Игру в кальмара», хотя это не удавалось сделать уже несколько лет. Зрители оценили не только сюжет новой многосерийной ленты, но и актерский состав. Однако он мог быть совершенно другим. Об этом рассказывал Сергей Романович.

В личном блоге актер выходил на связь с поклонниками и признавался, что ему предлагали пройти пробы на роль Вовы Адидаса, но он отказался из-за постельных сцен и мата, о чем потом сильно пожалел. Персонаж в итоге достался Ивану Янковскому. А после откровений Романовича на него обрушился большой поток хейта, чего он не ожидал.

«Начался просто лютый хейт, меня начали поливать, говорили: «Да ты чушпан, как ты вообще можешь сравнивать себя с Янковским! Я сижу и думаю: «Господи, я же просто поделился переживаниями!» - рассказал артист.

Романович объяснил, что не сравнивал себя с коллегой. Более того, ему в итоге могла и не достаться роль Адидаса. Просто он пожалел, что даже не попробовал свои силы.

На протяжении какого-то времени Сергей сильно переживал из-за негативных комментариев, но потом смог справиться. Он стал снимать юмористические ролики на эту тему, и хейтеры постепенно перестали писать ему гадости.

Ранее актер Дмитрий Певцов высказался о нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана».