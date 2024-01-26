Звезда «Слова пацана» спел вживую с Бастой песню «На заре»

15-летний актер Леон Кемстач, известный по роли Пальто в сериале «Слово пацана», спел вживую с рэпером Бастой (настоящее имя Василий Вакуленко) на концерте в Дубае. Музыкант опубликовал видео с выступления на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

В Дубае, где живет и учится Кемстач, открылось новое заведение рэпера. В честь этого Баста решил исполнить свой знаменитый кавер песни «На заре» группы «Альянс». Данный трек много раз играл в сериале «Слово пацана».

На открытие заведения рэпер пригласил юного актера. Он стоял с Вакуленко на открытой сцене и подпевал слова песни, но не в микрофон. Было заметно, что Леон немного стесняется, но Баста поддержал его, и юноша стал чувствовать себя увереннее. Позже Кемстач начал показывать танцевальные движения из сериала.

К слову, Леон пробует себя не только в кинематографе, но и в музыке. Он решил записать кавер на хит артиста Александра Серова «Как быть» под руководством композитора Игоря Крутого. Две недели назад в Сети появился клип на новую версию песни.

Ранее актер заявил, что планирует карьеру инженера-строителя. Подробности читайте в этой статье.