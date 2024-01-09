Игорь Крутой высказался об исполнении песни «Как быть» звездой «Слова пацана» Леоном Кемстачем

Композитор Игорь Крутой назвал бессмысленным сравнение актера Леона Кемстача и певца Александра Серова. По его словам, они совершенно по-разному исполняют композицию «Как быть», и обе версии имеют место быть.

В личном блоге Крутой решил высказаться на тему того, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» решил записать кавер на композицию, которую всегда пел Серов. Музыкант отметил, что трек получил новое звучание, приобрел открытость, присущую самому Леону, и он найдет свою аудиторию.

«Конечно, сравнивать юного артиста и умудренного жизненным опытом Сашу Серова бессмысленно, но и версия Леона, думаю, обретет своих многочисленных поклонников», - отметил Игорь Крутой.

Также композитор анонсировал выход видеоклипа на новую версию песни.

К слову, роль Андрея стала для Леона Кемстача самой большой на данный момент в его карьере. После выхода сериала он вмиг стал популярным, и, по словам его коллеги Никиты Кологривого, начал этим пользоваться. Актер заявил, что Леон уже сейчас «зазвездился», хотя сыграл только в одном крупном проекте.