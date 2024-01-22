Актер из «Слова пацана» Леон Кемстач планирует карьеру инженера-строителя. Об этом сообщает издание StarHit.

Юный артист стал известен благодаря съемкам в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В нашумевшем проекте Леону досталась роль Пальто. Несмотря на успех, Кемстач отказался от театрального образования. Как выяснилось, Леон хочет иметь собственный бизнес.

«Поступать я буду на инженера-строителя, потому что мечтаю о своей строительной компании», — высказался Кемстач.

Несмотря на давнюю мечту, артист не планирует уходить из кино. По его мнению, он способен совмещать две сферы. «Я хочу стать знаменитым актером и строить дома, чтобы у меня был пассивный доход и я спокойно снимался», — резюмировал звезда сериала «Слово пацана».

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