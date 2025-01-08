НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 08 января 2025, 10:34
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Звезда «Слова пацана» сообщил о своей новой пассии

17-летняя звезда «Слова пацана» Могильников заявил, что влюбился.
Звезда «Слова пацана» сообщил о своей новой пассии

© Starface.ru

17-летний актер Ярослав Могильников, получивший широкую известность после роли Ералаша в российском сериале «Слово пацана», сообщил, что у него появился новый объект воздыханий. Соответствующую информацию звезда разместила у себя в социальных сетях.

«Влюблен», — коротко написал Ярослав.

Это заявление актер сделал спустя всего две недели после того, как стало известно о его расставании с 15-летней Анной Пересильд, дочерью актрисы Юлии Пересильд. Они познакомились на съемках «Слова пацана», в котором Анна также снималась — там она сыграла Айгуль. Пара до последнего держала отношения в тайне и объявила о расставании в конце декабря. Как мы писали, Анна попросила СМИ не докучать ей вопросами и оставить ее и Ярослава в покое.

Ранее хоккеист Евгений Малкин расстался с телеведущей Анной Кастеровой после шести лет брака.

Источник:Социальные сети
Автор:Евгений Калюгин
Теги:
Анна Пересильд
звездные расставания