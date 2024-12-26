«Больше не вместе»: 15-летняя дочь Юлии Пересильд рассталась с 17-летним актером

15-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд Анна рассталась с 17-летним актером, известным по сериалу «Слово пацана», Ярославом Могильниковым. Об этом она сообщила в соцсетях.

Анна и Ярослав скрывали отношения. До последнего пара не признавалась, что встречается.

«Мы с Яриком больше не вместе. Мы остались в хороших отношениях, так как ценим друг друга», - рассказала Анна Пересильд.

Актриса попросила СМИ и всю аудиторию в соцсетях оставить их в покое. Девушка не хочет отвечать на лишние вопросы.

25 декабря 38-летняя модель Лена Перминова сообщила о расставании с миллиардером Александром Лебедевым, которому 65 лет. У пары четверо детей. При этом отношения не были официально зарегистрированы. Перминова написала, что дальше каждый идет своим путем. Вместе с тем она назвала Лебедева лучшим отцом для своих детей и поблагодарила за все.