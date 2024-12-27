Отписались друг от друга в соцсетях: хоккеист Малкин и телеведущая Кастерова расстались после 6 лет брака

Хоккеист Евгений Малкин расстался с женой – телеведущей Анной Кастеровой. Пара 6 лет состояла в браке.

О расставании сообщает Woman.ru. По информации источника, Малкин и Кастерова отписались друг от друга в соцсетях.

Уточняется, что они разошлись еще летом. В июле Кастерову заметили в России, хотя Малкин играет в НХЛ. Некоторые общие фото в соцсетях они не удаляли, но вместе с тем перестали быть подписаны друг на друга. Известно, что у пары есть общий сын.

Кастерова и Малкин поженились в 2016 году. Спортсмен влюбился в Анну, когда увидел по телевизору. Он узнал номер ее телефона, завязалась переписка, это переросло в роман. После того, как канал, где работала Анна, закрылся, девушка решила уехать к возлюбленному в США.

Ранее сообщалось о расставании модели Лены Перминовой и 65-летнего предпринимателя Александра Лебедева. У них четверо детей, официально отношения не были зарегистрированы.