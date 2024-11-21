Звезда «Слова пацана» Слава Копейкин вышел в свет в шубе и с девушкой Енжаевой

Звезда «Слова пацана» Слава Копейкин вышел в свет в шубе и с девушкой Яной Енжаевой. Об этом сообщает РБК.

В Москве состоялась премьера сериала «Дети перемен», которую посетили Виктория Исакова, Макар Хлебников, Софья Лебедева, Слава Копейкин и многие другие звезды. Слава, исполнитель главной роли, появился на красной дорожке в черном смокинге, белой рубашке и лаковых ботинках. Его образ дополнила пушистая шуба и темные очки.

Примечательно, что Слава вышел в свет вместе с возлюбленной Яной Енжаевой. Актриса выбрала образ, сочетающийся с нарядом Копейкина. Она надела черный брючный костюм, белую рубашку, галстук и темные очки.

Ранее Слава Копейкин пришел на кинофестиваль в пижаме. Подробности читайте в этой новости.

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