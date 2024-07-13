Пижама огромного размера: звезда «Слова пацана» Копейкин поразил поклонников необычным образом

В Нижнем Новгороде в восьмой раз проходит кинофестиваль «Горький-фест», на который ежегодно приезжают звезды шоу-бизнеса. В числе приглашенных гостей оказался и сыгравший Турбо в «Слове пацана» актер Слава Копейкин. Для выхода в свет он выбрал необычный образ.

Артист вышел в свет в светло-голубых рубашке и брюках, очень напоминающих пижаму. Образ Слава дополнил шлепками из черной кожи. Копейкин комфортно себя чувствовал в расслабленном оверсайз-образе, пишет Kp.ru.

Также на открытии фестиваля побывали: Екатерина Вилкова, Елена Захарова, Тимур Родригез, Катя Кабак, Денис Шведов, Аглая Тарасова, Антон Филипенко, Юрий Коробейников, актриса Рано Кубаева с дочерью Равшаной Курковой, Ксения Суркова, Саша Ревенко.

Вышла на ковровую дорожку еще одна звезда «Слова пацана» — актриса Анастасия Красовская. Девушка решила перекраситься из брюнетки в блондинку, чем очень удивила фанатов.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова о криминальных группировках Казани в 80-х вышел в онлайн-кинотеатрах в конце 2023 года и стал хитом. В нем снялись звезды Иван Янковский и Никита Кологривый, а также малоизвестные на тот момент актеры Рузиль Минекаев, Вячеслав Копейкин и другие.

Ранее актер Слава Копейкин заявил, что артист Олег Меньшиков научил его дисциплине.