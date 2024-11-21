53-летняя юмористка Марина Федункив впервые стала мамой. Об этом сообщает StarHit.

По информации источника, юмористка тайно родила ребенка еще в октябре и теперь «познает все радости нового статуса». Также инсайдеры отмечают, что знаменитость тщательно скрывает пол малыша.

«Счастливое событие произошло еще в октябре, сейчас Марина познает все радости нового статуса», — сообщает источник.

Отметим, что Марина не подтверждала новость о рождении первенца. Более того, когда осенью появились слухи о беременности, Федункив высмеивала их.

В сентябре 2024 года в Сети появились кадры со съемок шоу «Первые на деревне», на которых заметны округлившиеся формы Марины.

Ранее подруга 53-летней Марины Федункив объяснила, почему она скрывает беременность. Подробности читайте в этой новости.

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