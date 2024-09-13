Звезда «Слова пацана» объяснил, за что благодарен Ивану Янковскому

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев рассказал, за что благодарен Ивану Янковскому. Его слова приводит Кино Mail.ru.

Выяснилось, что что Янковский, исполнивший роль Адидаса-старшего в «Слове пацана», порекомендовал своему коллеге по проекту ознакомиться с творчеством Мартина Скорсезе.

Именно картины знаменитого американского кинематографиста Минекаев назвал своим главным впечатлением последнего времени, связанным с кино.

«В этом году я впервые так близко познакомился с творчеством Скорсезе. Для меня это было большое открытие. И я благодарен Ивану Янковскому за то, что он посоветовал мне фильмы Скорсезе», — высказался актер.

Ранее Рузиль Минекаев высказался о звездной болезни.

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