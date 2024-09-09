«Я видела, как вы целовались»: 15-летнюю Анну Пересильд заподозрили в романе с коллегой по «Слову пацана»

Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анну Пересильд заподозрили в романе с коллегой Ярославом Могильниковым. Поводом для слухов стала опубликованная в блоге 15-летней актрисы фотография с исполнителем роли Ералаша.

При этом на странице 16-летнего Могильникова также появился снимок, на котором позирует Анна.

«Я видела, как вы целовались», - написала в комментариях одна из подписчиц.

При этом другие поклонники актеров выразили надежду, что слухи об их романе окажутся правдой.

«Я буду рада, если они встречаются. Они такие милашки», – прокомментировали подписчики.

Ранее Ярослав Могильников признался, что страдает от депрессии и эмоционального выгорания. По словам актера, он не справляется с нагрузкой, которая взвалилась на его плечи. В свою очередь дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя активно работает над новыми проектами и часто посещает светские мероприятия.

Недавно Анну раскритиковали за выбор слишком взрослых, вызывающих нарядов. Актриса отметила, что многие подростки предпочитают носить спортивные вещи оверсайз, но она для себя выбрала другой стиль и не собирается его менять.