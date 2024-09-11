«Не знаю, что это»: Рузиль Минекаев из «Слова пацана» высказался о звездной болезни

Актер «Слова пацана» Рузиль Минекаев заявил, что не страдает звездной болезнью. Об этом он рассказал Kp.ru.

Актер Рузиль Минекаев появился на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где представил сериал «Подслушано в Рыбинске», который вскоре выйдет.

Журналисты успели поговорить с актером и заодно спросили его, не страдает ли он от звездной болезни из-за свалившейся на него популярности.

«У меня, наверное, нет какой-то звездной болезни. Я не знаю, что это такое. Наверно, нужно быть какой-то нестабильной личностью, чтобы заболеть этой болезнью. У детей, наверное, это может произойти», — рассказал он.

Минекаев также заявил, что хотя и согласился на очередную роль хулигана, в будущем он планирует играть в совсем другом для себя амплуа.

«После „Слова пацана“ предлагают очень много ролей хулиганов. Но дело в том, что этот персонаж, Ширмик, он был утвержден еще до выхода сериала „Слово пацана“», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что критик Голубчиков назвал очевидным выбор Минекаева на роль в «Руслане и Людмиле».