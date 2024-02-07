Звезда «Слова пацана» Могильников сыграет в боевике «Красный шелк» с Биковичем

Звезда «Слова пацана» Ярослав Могильников сыграет в боевике «Красный шелк» с Милошем Биковичем. Об этом сообщает группа «Кинопоиск» во «ВКонтакте».

Известно, что в феврале начнутся съемки боевика, которые частично пройдут в Китае. В кинокартине будет звездный актерский состав. Речь идет про Елену Подкаминскую, Милоша Биковича, Глеба Калюжного. Также к команде присоединился Ярослав Могильников, ставший известным после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

По сюжету, события происходят в 1928 году, когда китайская компартия решает устроить съезд в окрестностях Москвы. Туда отправляют секретные документы, за которыми охотятся иностранные разведчики.

Ранее режиссер Жора Крыжовников рассказал о планах снять три сезона «Слова пацана». Подробности смотрите в этой статье.

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