Режиссер Жора Крыжовников рассказал о планах снять три сезона «Слова пацана», об этом он признался в интервью на YouTube-канале «Что Посмотреть».

По словам Крыжовникова, изначально он планировал разбить сериал на три сезона — по временным отрезкам (1989, 1991 и 1993 годы). Режиссер признался, что эти даты сильно отличались друг от друга.

«91-й год превращает бывший бойцов за асфальт в настоящих бандитов, потому что теперь есть за что сражаться — за конкретные бабки. Это началось на границе 89-го и 90-го. 91-й — это уже классическая история дележа, взять под контроль предприятия, превращение в преступные организации», — рассказал он.

Крыжовников добавил, что общался со сценаристом Андреем Золотаревым о продолжении сериала, однако пока приступать к съемкам он не собирается.

«Мы как авторы пока не приступали к тому, чтобы придумать второй сезон. В ближайший год это не произойдет», — объяснил он.

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