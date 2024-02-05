35-летний актер Александр Петров поддержал уволенного со скандалом Милоша Биковича. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

В начале 2024 года стало известно о том, что сербского актера утвердили на роль в новый сезон сериала «Белый лотос». По информации источника, съемки в зарубежном проекте начались в феврале, и Бикович даже успел принять в них участие. Однако спустя время он узнал о своем увольнении по политическим причинам. В соцсети Милош заявил, что он не готов менять принципы ради съемок в сериале. Как выяснилось, многие звезды шоу-бизнеса поддержали лишившегося работы актера. Юлия Высоцкая, Елена Летучая и Александр Петров лайкнули пост с объяснениями Милоша. Таким способом они подтвердили, что находятся на стороне Биковича.

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