Звезда «Слова пацана» Кемстач рассказал, какие девушки ему нравятся

Актер Леон Кемстач, прославившийся после роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», раскрыл подробности личной жизни. Об этом он заявил в интервью для видеоподкаста «вМесте».

«Когда мне было 7 лет, и мы отдыхали в Испании, то там была девочка, ей было лет 16. И каждый день я к ней подходил, общался. Думал: «Ну когда-то мы точно начнем с ней встречаться. Будет любовь», - заявил артист.

15-летний Кемстач отметил, что с того момента ему стали нравиться девушки постарше. В настоящий момент его не интересуют сверстницы, поскольку, по его мнению, он «перескочил свой возраст».

Актер добавил, что многим его друзьям по 20-24 года. В детстве Леон часто жил у бабушки и много времени проводил с братом, который старше его на два года.

«И он тоже гулял с ребятами еще старше. Я перескочил свой возраст», - заверил Кемстач.

Ранее Леон Кемстач не стал скрывать, что спел вживую с рэпером Бастой.

Также Кемстач признался, что хотел бы пойти на свидание с американской моделью Кайли Дженнер.