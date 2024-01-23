Звезда «Слова пацана» Леон Кемстач готов пойти на свидание с Кайли Дженнер

Актер Леон Кемстач, исполнивший роль Пальто в сериале «Слово пацана», признался, что готов пойти на свидание с моделью Кайли Дженнер. Его слова приводит «Сноб».

Однако 15-летний актер пока не собирается вступать в отношения. Он считает, что в его возрасте это бессмысленно.

«В 15 лет бессмысленно встречаться, ведь в большинстве случаев это ни к чему не приводит. А оставить какой-то осадок может вполне, причем не всегда безобидный», — отметил актер.

Леон пояснил: он не отговаривает встречаться своих сверстников. Молодой человек привел в пример некоторых одноклассников и друзей бабушки, у которых отношения начались в школе и продлились всю жизнь. Но в современном мире, по его словам, достаточно сложно разобраться с самим собой. Девушки, уверен артист, выбирают парней-эгоистов.

«А я не такой. Я более открыт и хочу быть настоящим партнером, но своего человека я еще не нашел», — добавил Кемстач.

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