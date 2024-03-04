Звезда «Шоу Воли» Мурашкина сравнила Павла Волю с Иваном Ургантом

Российская блогерша, ведущая рубрики «Голый микрофон» в телепередаче «Шоу Воли» на ТНТ Карина Мурашкина сравнила юмориста Павла Волю с шоуменом Иваном Ургантом. Об этом она заявила в ходе интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном на YouTube.

По мнению Мурашкиной, Волю и Урганта невозможно сравнивать из-за их существенных отличий.

«Они по-разному шутят, они вообще разные люди», — поделилась блогерша.

При этом она уточнила, что ей одинаково нравятся как «Шоу Воли», так и «Вечерний Ургант».

Собчак, в свою очередь, выступила с критикой телешоу с участием Воли. Она сравнила «Шоу Воли» с сушами с заправки. Знаменитость также отметила, что «Шоу Воли» является практически копией «Вечернего Урганта».

«На первый взгляд все есть, суши выглядят как суши: рыба, рис. Но по вкусу это все равно не то», — пояснила журналистка.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт раскрыл подробности работы Ивана Урганта в России. Он отметил, что шоумен в настоящий момент находится далеко не в самом хорошем настроении.

Также сообщалось, что Павел Воля публично высмеял Ирину Дубцову и Тимати за внешний вид.