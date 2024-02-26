Павел Воля публично высмеял Ирину Дубцову и Тимати за внешний вид

Известный шоумен Павел Поля высмеял певицу Ирину Дубцову и рэпера Тимати. Колкость в адрес коллег комик бросил на съемках собственной передачи «Шоу Воли».

Студию шоу посетила блогерша Регина Тодоренко, которая недавно заняла пост ведущей на «Новой Фабрике звезд». Она поинтересовалась, скучал ли Воля по музыкальному проекту. В ответ юморист признался, что все время плакал.

«Я бы снова хотел увидеть Дубцову и Тимати худыми», — заявил Воля.

В прошлом Ирина Дубцова признавалась, что сильно набрала вес из-за аутоиммунного заболевания щитовидной железы. Артистка поправилась после гормональной терапии. Исполнительница добавила, что тяжело переживала тот период — регулярно плакала и злилась.

Ранее Павел Воля рассказал, как узнал новости о проблемах блогера Артема Чекалина с законом.

Также Павел Воля поведал о самом большом гонораре за всю свою карьеру. Он уточнил, что заработок с одного выступления позволил ему приобрести подержанный автомобиль.