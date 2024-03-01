«Настроение не очень хорошее»: Ширвиндт рассказал о работе Урганта в России

Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал о работе своего коллеги Ивана Ургант в России. Об этом он заявил в шоу Sheinkin40.

Как признался Ширвиндт, Ургант в моменте лишился того, где был «как рыба в воде», поэтому вряд ли находится в хорошем настроении. Артист отметил, что сейчас шоумен занимается продюсированием различных проектов, которые «не очень на виду».

«Думаю, что настроение у него не очень хорошее. Тем не менее, он здесь, он живет в России, делает какие-то проекты, которые не очень на виду», — поделился Ширвиндт.

Телеведущий также выразил надежду, что в будущем «все вернется на круги своя».

Ранее Михаил Ширвиндт сообщил, что уехал из Москвы ради жизни в деревне из-за депрессии.

Также отец Ивана Урганта Андрей объяснил, почему сын давно не выходил на связь.