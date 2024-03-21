Звезда сериала «Счастливы вместе» сообщила об отъезде из России

Звезда сериала «Счастливы вместе», актриса Дарья Сагалова улетела вместе с семьей из России на отдых в Дубай. Соответствующий пост она разместила в своем микроблоге.

«Если семья будет на первом месте, то и все остальное будет на своем», — призналась артистка.

Знаменитость также дополнила публикацию кадрами из крупнейшего города ОАЭ.

Напомним, Дарья Сагалова в 2011 году вышла замуж за бизнесмена Константина Масленникова. Пара воспитывает трех дочерей: 12-летнюю Елизавету, 8-летнюю Стефанию и 4-летнюю Милу.

В период с 2006-го по 2013 год Сагалова исполняла роль Светы Букиной в сериале «Счастливы вместе», заработав тем самым широкую известность. Артистка также принимала участие в таких шоу, как «Битва экстрасенсов», «Танцы о звездами» и «Интуиция».

Ранее певец Дмитрий Маликов рассказал о первом свидании с женой, которое состоялось 32 года назад.

Также сообщалось, что актриса Глафира Тарханова забеременела в пятый раз.