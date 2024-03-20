40-летняя актриса Глафира Тарханова забеременела в пятый раз

Актриса Глафира Тарханова появилась на премьере фильма «Обоюдное согласие» с заметно округлившимся животом. Однако на вопросы о пятой беременности артистка не отвечала.

Подробности приводит сайт Woman.ru.

Премьера фильма состоялась 20 марта в кинотеатре «КАРО Октябрь». 40-летняя Тарханова появилась в вечернем платье длины макси. Наряд не скрывал изменений в фигуре – собравшиеся тут же отметили округлившийся живот звезды сериала «Громовы».

Однако ни общаться с прессой, ни отвечать на вопросы о беременности она не стала. Попозировав фотографам, Тарханова ушла к коллегам.

Напомним, в семье актрисы растут четверо сыновей. Ее редко можно увидеть на светских премьерах: будучи многодетной мамой, Тарханова занята в театре и кино.

Ранее актрису Анну Хилькевич заподозрили в третьей беременности. Поводом для разговоров стала фотосессия: на кадрах звезда «Универа» была с округлившимся животом. Аудитория Хилькевич стала размышлять, действительно ли актриса беременна или все дело в неудачных ракурсах.

37-летняя актриса воспитывает двоих дочерей, рожденных в браке с бизнесменом. Она не исключала, что захочет стать матерью в третий раз.