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Опубликовано 21 марта 2024, 13:02
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«Мне очень повезло»: Дмитрий Маликов вспомнил о первом свидании с женой

Певец Маликов рассказал о первом свидании с женой, состоявшемся 32 года назад.
«Мне очень повезло»: Дмитрий Маликов вспомнил о первом свидании с женой

© Lomohov Anatoly/East News

Народный артист России Дмитрий Маликов рассказал о первом свидании с супругой Еленой Изаксон, которое состоялось 32 года назад. Соответствующий пост музыкант разместил в своем микроблоге.

«Это так важно — встретить человека, с которым можно идти рука об руку долгие годы! Через трудности, но в любви и согласии. Мне очень повезло 21 марта 1992 года...», - поделился исполнитель.

Певец подчеркнул, что «накуролесил бы», если бы в то время не встретил будущую жену.

Дмитрий Маликов неоднократно заявлял, что увидел красивую девушку на фото у друзей и попросил познакомить его с ней. Музыкант уточнил, что его тогда не смутило, что Изаксон старше на семь лет и у нее есть дочь от предыдущих отношений. Через несколько месяцев пара начала жить вместе. Артист добавил, что они решили пожениться лишь после рождения дочери Стефании в 2000 году. У супругов также есть шестилетний сын Марк, которого выносила суррогатная мать.

Ранее Маликов признался, что из-за частых гастролей почти не видел как росла его дочь.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Дмитрий Маликов
жена
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