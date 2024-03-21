«Мне очень повезло»: Дмитрий Маликов вспомнил о первом свидании с женой

Народный артист России Дмитрий Маликов рассказал о первом свидании с супругой Еленой Изаксон, которое состоялось 32 года назад. Соответствующий пост музыкант разместил в своем микроблоге.

«Это так важно — встретить человека, с которым можно идти рука об руку долгие годы! Через трудности, но в любви и согласии. Мне очень повезло 21 марта 1992 года...», - поделился исполнитель.

Певец подчеркнул, что «накуролесил бы», если бы в то время не встретил будущую жену.

Дмитрий Маликов неоднократно заявлял, что увидел красивую девушку на фото у друзей и попросил познакомить его с ней. Музыкант уточнил, что его тогда не смутило, что Изаксон старше на семь лет и у нее есть дочь от предыдущих отношений. Через несколько месяцев пара начала жить вместе. Артист добавил, что они решили пожениться лишь после рождения дочери Стефании в 2000 году. У супругов также есть шестилетний сын Марк, которого выносила суррогатная мать.

Ранее Маликов признался, что из-за частых гастролей почти не видел как росла его дочь.