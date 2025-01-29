Звезда сериала «Глухарь» Владислав Котлярский начал глохнуть. Он обратился в больницу с жалобой на потерю слуха. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, несколько недель актер занимался самолечением, которое не помогло. Когда он осознал опасность, то обратился за медицинской помощью. Как выяснилось, у него была серная пробка. Ее убрали и отпустили артиста домой.

Ранее сообщалось, что 77-летний актер Владимир упал в обморок в своей квартире. У него упало давление, что привело к нарушению мозгового кровообращения. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что художественного руководителя Театра им. Моссовета Евгения Марчелли госпитализировали с гипертоническим кризисом.