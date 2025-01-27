Худрука Театра им. Моссовета Марчелли, уволившего Домогарова, экстренно госпитализировали

Художественного руководителя Театра им. Моссовета Евгения Марчелли госпитализировали. По информации Telegram-канала Mash, у него гипертонический криз.

Источник сообщил, что в больницу Марчелли доставили на кресле-каталке. Дело в том, что он страдает от хронической полиартропатии, а также от воспаления суставов и соединительных тканей.

Mash выяснил, что на данный момент Евгений находится в состоянии средней тяжести. Предварительно, у него могут быть повреждены внутренние органы.

Напомним, что в 2024 году Евгений Марчелли уволил из Театра им. Моссовета известного актера Александра Домогарова. Поводом послужил затянувшийся конфликт. Артист делился, что давно хотел уйти, но решился, когда его поставили в ситуацию «ниже плинтуса». 28 мая Домогаров официально прекратил сотрудничать с культурным учреждением.

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