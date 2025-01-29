Звезда «Кадетства» Владимир Стеклов упал в обморок: что случилось

Актеру Владимиру Стеклову стало плохо в собственной квартире. Звезда «Кадетства» упал в обморок и обратился за помощью к медикам.

Несколько дней назад народному артисту России резко стало плохо, и он потерял сознание. Приехавшие на место медики скорой помощи осмотрели звезду и выяснили, что у него резко снизилось давление — это привело к ухудшению мозгового кровоснабжения. Такое состояние, скорее всего, развилось из-за острой сердечной недостаточности, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Артист отказался от госпитализации и решил продолжить лечения амбулаторно. Он продолжает активно играть в театре.

Летом прошлого года в СМИ писали, что Стеклов пережил операцию по удалению опухоли, которая прошла успешно. Отмечалось, что его выписали из больницы, но он находится под постоянным наблюдением у онколога. Артист вышел на связь после этой новости и полностью опроверг информацию. Его возмутили слухи, распространяемые в Сети.