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Опубликовано 03 апреля 2024, 10:48
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Звезда «Приключений Электроника» заявил, что его жене грозит тюрьма на Украине

Актер Владимир Торсуев сообщил, что его жене грозит пять лет тюрьмы на Украине.
Звезда «Приключений Электроника» заявил, что его жене грозит тюрьма на Украине

© Kashaev Pavel/East News

Российский актер Владимир Торсуев, получивший широкую известность благодаря роли в фильме «Приключения Электроника», рассказал, что его жене Лилии Гурской грозит тюремный срок на Украине. Об этом сообщает издание «Абзац».

«У меня супруга — гражданка Украины. Сейчас, к счастью, она получила уже российское гражданство. СБУ работает, не дремлет — ей уже дали пять лет тюрьмы заочно за то, что она жена «террориста», — поделился артист.

Торсуев отметил, что решение властей Украины является «бредом», подчеркнув, что у супруги на Украине остались внуки, дети и отец. Звезда «Приключений Электроника» добавил, что жена не смогла приехать на прощание с матерью из-за возможного ареста на территории Украины.

«За что? За то, что она замужем за Торсуевым», — выразил негодование актер.

Ранее стало известно, что в Челябинске отменили концерт Владимира Торсуева. Причиной отмены выступления стало отсутствие спроса.

Также сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении главреда RT Маргариты Симоньян.