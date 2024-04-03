Звезда «Приключений Электроника» заявил, что его жене грозит тюрьма на Украине

Российский актер Владимир Торсуев, получивший широкую известность благодаря роли в фильме «Приключения Электроника», рассказал, что его жене Лилии Гурской грозит тюремный срок на Украине. Об этом сообщает издание «Абзац».

«У меня супруга — гражданка Украины. Сейчас, к счастью, она получила уже российское гражданство. СБУ работает, не дремлет — ей уже дали пять лет тюрьмы заочно за то, что она жена «террориста», — поделился артист.

Торсуев отметил, что решение властей Украины является «бредом», подчеркнув, что у супруги на Украине остались внуки, дети и отец. Звезда «Приключений Электроника» добавил, что жена не смогла приехать на прощание с матерью из-за возможного ареста на территории Украины.

«За что? За то, что она замужем за Торсуевым», — выразил негодование актер.

Ранее стало известно, что в Челябинске отменили концерт Владимира Торсуева. Причиной отмены выступления стало отсутствие спроса.

Также сообщалось, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении главреда RT Маргариты Симоньян.