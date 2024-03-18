В российском городе отменен концерт звезды фильма «Приключения Электроника»

В Челябинске отменили концерт актера из фильма «Приключения Электроника» Юрия Торсуева. Информация об этом появилась на официальном сайте городских зрелищных касс, передает Ura.ru.

Мероприятие было запланировано на 12 апреля. Причиной отмены концерта Торсуева «Сыроежкин это я» стало отсутствие спроса на шоу.

Деньги за ранее приобретенные билеты организаторы пообещали вернуть в ближайшее время.

Напомним, в киноленте «Приключения Электроника» роль Сыроежкина исполнил Юрий Торсуев. Вместе с ним снимался его брат близнец Владимир. В картине он предстал в образе робота Электроника. На своем концерте Торсуев планировал исполнить песни из этого детского фильма, а также спеть вместе с солисткой московских мюзиклов Ксенией Кастор новые композиции.

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