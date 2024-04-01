СБУ предъявила новые обвинения Маргарите Симоньян

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении главного редактора RT Маргариты Симоньян. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В ведомстве пояснили, что Симоньян якобы призывала к геноциду населения Украины, пропагандировала военные действия и отрицала территориальную целостность страны.

Всего в деле Симоньян упоминаются четыре статьи УК Украины. В случае признания журналистки виновной и задержания по украинскому законодательству ей может грозить до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что это не первые обвинения в адрес Маргариты Симоньян со стороны украинских властей. Так, в марте 2022 года Маргарите Симоньян выдвинули обвинения по статье о финансировании действий, совершенных с целью «насильственного захвата власти» или «изменения границ» Украины.

Ранее Маргарита Симоньян раскритиковала блокировку в Армении трансляций передач журналиста Владимира Соловьева.

Также Симоньян обратилась к певице Ольге Бузовой с просьбой.