Звезда «Последнего богатыря» высказалась о роли таксистки

Российская актриса Светлана Колпакова, известная по фильму «Последний богатырь», высказалась о роли таксистки в сериале «Алла-такси». Ее слова приводит РИА Новости.

По сюжету проекта, главную героиню обманул супруг, у нее отобрали сына, и она была вынуждена работать таксисткой, составляя конкуренцию мужчинам.

«Безусловно, природа ее такова, что она преодолевает все ловушки, которые расставляют жизненные обстоятельства. Но она и ранимая, потому что никому из нас невозможно существовать в одном каком-то качестве», — поделилась Колпакова.

Артистка уточнила, что ее героиня думает не только о себе.

«Даже если у нее все плохо, но она видит человека нуждающегося, а у нас в каждой серии отдельное происшествие, то она — с головой в омут — идет на поддержку», — заключила она.

Ранее стало известно, что режиссер Жора Крыжовников заработал на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» 34 млн рублей.

Также сообщалось, что актриса Зоя Бербер раскритиковала Никиту Кологривого за отсутствие «пацанских» понятий.