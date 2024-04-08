Сколько режиссер Жора Крыжовников заработал на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Режиссер Жора Крыжовников заработал на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» 34 миллиона рублей. Напомним, что проект вышел в Сети в конце 2023 года.

История о криминальном Татарстане 80-90-х годов быстро стала популярной сразу после появления первых серий в онлайн-кинотеатрах. О сериале говорили в течение нескольких месяцев, и он даже смог по просмотрам обогнать «Игру в кальмара», что не удавалось отечественным многосерийным лентам сделать ранее. Говоря о феномене «Слова пацана», многие эксперты отмечают – дело в правильном времени. Крыжовников смог сыграть на ностальгии старшего поколения и привлечь внимание молодых зрителей.

После выхода первого сезона создатели сериала заговорили о втором и даже третьем сезонах. И дело тут не только в незаконченной истории, но и в больших заработках, которые приносит проект. Так, по данным Kp.ru, Крыжовников смог выручить 34 миллиона рублей за «Слово пацана» - это чистая прибыль. А всего компания получила 454 миллиона рублей.

Напомним, что сюжет сериала «Слово пацана» рассказывает о молодых парнях, жителей Казани, которые формируют свои преступные группировки. В центре повествования оказывается одна из них – «Универсам», которой руководит Кащей (Никита Кологривый). Однако с возвращением Вовы Адидаса (Ивана Янковского) все в банде начинает меняться.

Ранее портал «Страсти» собрал мнениякритиков о сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Материал читайте на нашем сайте.