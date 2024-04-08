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Опубликовано 08 апреля 2024, 16:00
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Сколько режиссер Жора Крыжовников заработал на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Режиссер Жора Крыжовников заработал на сериале «Слово пацана» 34 млн рублей.
Сколько режиссер Жора Крыжовников заработал на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

© Starface.ru

Режиссер Жора Крыжовников заработал на сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» 34 миллиона рублей. Напомним, что проект вышел в Сети в конце 2023 года.

История о криминальном Татарстане 80-90-х годов быстро стала популярной сразу после появления первых серий в онлайн-кинотеатрах. О сериале говорили в течение нескольких месяцев, и он даже смог по просмотрам обогнать «Игру в кальмара», что не удавалось отечественным многосерийным лентам сделать ранее. Говоря о феномене «Слова пацана», многие эксперты отмечают – дело в правильном времени. Крыжовников смог сыграть на ностальгии старшего поколения и привлечь внимание молодых зрителей.

После выхода первого сезона создатели сериала заговорили о втором и даже третьем сезонах. И дело тут не только в незаконченной истории, но и в больших заработках, которые приносит проект. Так, по данным Kp.ru, Крыжовников смог выручить 34 миллиона рублей за «Слово пацана» - это чистая прибыль. А всего компания получила 454 миллиона рублей.

Напомним, что сюжет сериала «Слово пацана» рассказывает о молодых парнях, жителей Казани, которые формируют свои преступные группировки. В центре повествования оказывается одна из них – «Универсам», которой руководит Кащей (Никита Кологривый). Однако с возвращением Вовы Адидаса (Ивана Янковского) все в банде начинает меняться.

Ранее портал «Страсти» собрал мнениякритиков о сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Материал читайте на нашем сайте.