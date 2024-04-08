«Не уважаю такое»: Зоя Бербер раскритиковала Кологривого за отсутствие «пацанских» понятий

После успеха в сериале «Слово пацана» молодой актер Никита Кологривый попал в ряд скандалов. Сначала он нелицеприятно высказался о советских артистах и современниках, снимающихся в театре и кино. Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер прокомментировала высказывания артиста.

Артистка недоумевает, почему Кологривый критикует коллег по цеху за спиной, а в лицо он никому ничего не говорит. Она считает, что так делать нельзя.

«Просто в моей родной Перми есть правило. Не знаю, как его назвать — „правило улицы“ или „правило реальных пацанов“. Сомневаюсь, что до того, как вынести это в публичную плоскость, он говорил все это людям в глаза. Не уважаю такое», — приводит слова артистки aif.ru.

Кологривый говорил, что у настоящего артиста обязательно должно быть профильное образование. Бербер на это ответила, что у нее зато есть народная любовь.

Зоя поступила в Пермский государственный институт искусства и культуры, однако ей пришлось уйти из вуза в академический отпуск ради съемок в сериале. Это решение далось актрисе с трудом, но она не жалеет о нем.

В конце января 36-летняя звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер призналась, что станет мамой во второй раз. Актриса призналась, что не планирует долго засиживаться в декрете.