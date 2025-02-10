Звезда «Подольских курсантов» Марк Вдовин нашел возле своей квартиры мертвого мужчину

Актер из фильма «Подольские курсанты» Марк Вдовин нашел возле двери своей квартиры мертвого мужчину.

Как сообщает Telegram-канал Mash, незнакомец предварительно скончался от передозировки.

По данным источника, все произошло в Москве. Вечером 7 февраля 32-летний актер возвращался домой на улице Алабяна. На девятом этаже он заметил человека, который лежал без сознания. Звезда вызвал скорую помощь и дождался сотрудников. Они констатировали смерть.

Отмечается, что погибшим был 28-летний житель Московской области.

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