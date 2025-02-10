Экс-жена Паши Техника заявила, что муж избил ее на глазах у шестилетнего сына

Бывшая жена российского рэпера Паши Техника Ева Карицкая сообщила об избиении. По ее словам, муж напал на нее на глазах у шестилетнего сына.

Экс-супруга артиста отметила, что Техник своим поведением довел ребенка до слез. В видео, которое показала Ева, рэпер грубо обращается к ней в присутствии мальчика, который плачет. Паша требовал, чтобы жена вышла из комнаты к нему и просил не провоцировать его. В ответ Карицкая требовала, чтобы муж покинул помещение.

По словам женщины, после случившегося она обратилась в правоохранительные органы, но помощи не получила.

«Распыленный перцовый баллон, рукоприкладство, ребенок в слезах. Фиксация того, что полиция или ОМОН с ним сфоткался на улице, тоже есть. Я долго терпела, не вызывала полицию, потому что жалко, обычно спасали рехабы на недлительный срок. Но это уже за все края…» - заявила Ева.

Видео женщина отнесла в полицию, а также написала заявление на бывшего мужа.

Ранее стало известно, что бывшая жена оставила рэпера Пашу Техника без квартиры.