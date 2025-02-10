Экс-вратарь сборной РФ по футболу Нигматуллин лишился имущества после развода

Экс-вратарь сборной РФ по футболу Руслан Нигматуллин лишился имущества после развода. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

Руслан сообщил, что никогда не задумывался о разводе: он любил экс-супругу и не предлагал ей брачный договор. Когда бракоразводный процесс начался, то он договорился с бывшей возлюбленной продать квартиру и поделить сумму пополам. В результате, спортсмен остался и без денег, и без недвижимости.

«Сейчас я проигрываю примерно 200 миллионов. Процесс по разделу имущества продолжается. Доверился ей, как мы договорились, что после получения денег за квартиру, а это порядка 120 миллионов, она половину сразу перечислит мне», — высказался Руслан.

Экс-супруге Руслана досталась квартира в Майами и 123 миллиона.

На данный момент спортсмен пытается заработать на новое жилье.

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