Звезда «Папиных дочек» Анастасия Сиваева рассказала о личной жизни после развода

Актриса Анастасия Сиваева, известная по роли в сериале «Папины дочки», рассказала о личной жизни. Ранее сообщалось, что она развелась с бизнесменом, от которого родила сына.

Актриса посетила премьеру сериала «Вампиры средней полосы 3». Журналисты Super.ru узнали, занято ли сердце Анастасии в настоящее время.

На соответствующий вопрос Сиваева ответила: «Нет».

После ответа актриса засмущалась. Продолжать разговор о личной жизни звезда не стала.

Сиваеву заподозрили в разводе после того, как она вернулась к светским мероприятиям. Бывший муж актрисы сейчас живет и работает в Абу-Даби.

