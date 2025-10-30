Опубликовано 30 октября 2025, 13:391 мин.
Звезда «Папиных дочек» Анастасия Сиваева рассказала о личной жизни после развода
© Starface.ru
Актриса Анастасия Сиваева, известная по роли в сериале «Папины дочки», рассказала о личной жизни. Ранее сообщалось, что она развелась с бизнесменом, от которого родила сына.
Актриса посетила премьеру сериала «Вампиры средней полосы 3». Журналисты Super.ru узнали, занято ли сердце Анастасии в настоящее время.
На соответствующий вопрос Сиваева ответила: «Нет».
После ответа актриса засмущалась. Продолжать разговор о личной жизни звезда не стала.
Сиваеву заподозрили в разводе после того, как она вернулась к светским мероприятиям. Бывший муж актрисы сейчас живет и работает в Абу-Даби.
