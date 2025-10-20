Подозрения поклонников оправдались: звезда «Папиных дочек» Сиваева заявила о разводе с мужем

Актриса Анастасия Сиваева, которая долгое время вела закрытый образ жизни, рассказала об изменениях в личной жизни. Звезда «Папиных дочек» призналась, что развелась с мужем.

Сиваева стала участницей юмористического шоу «Кстати». Ведущий проекта Азамат Мусагалиев поинтересовался, что изменилось в жизни Анастасии за эти годы. В итоге артистка сделала неожиданное откровение.

«Вышла замуж. Подождите аплодировать, там потом „развелась“ в конце будет. Это я вам кусками рассказываю. Родила сына. Это коротко. Захотелось такой жизни спокойной», — рассказала знаменитость.

Недавно артистка снялась в продолжении телехита. Сиваева вернулась к прославившей ее роли Дарьи Васнецовой.

Россияне заподозрили, что Сиваева развелась после ее возвращения к публичной жизни. Они считают, что от карьеры актриса отказывалась из-за мужа, который против публичности.

Анастасия была замужем за бизнесменом Дмитрием Приваркиным. У пары есть сын.

Напомним, в недавней беседе с журналистами Анастасия Сиваева и ее коллега Мирослава Карпович наотрез отказались говорить о личной жизни.