«Как дурак я веду себя всегда»: Слава Копейкин рассказал о расставании с актрисой Енжаевой

Актер Слава Копейкин, известный по сериалу «Слово пацана», подтвердил расставание с актрисой Яной Енжаевой. Прежде он не комментировал перемены в личной жизни.

В интервью «КП-Екатеринбург» Копейкин сказал: «Да это правда, мы действительно расстались, и сейчас мое сердце свободно».

Актер рассказал, что ему знакомо чувство сильной влюбленности.

«Как дурак я веду себя всегда», - отметил Копейкин.

Также он высказался о празднике 8 Марта, когда принято радовать любимых женщин. Актер считает, что это замечательный день, который становится еще одним поводом для радости в жизни близких – мамы, бабушки, сестры.

«А еще 8 Марта – день рождения моей бабушки по маминой линии. Мы каждый год собираемся у нее на даче, поздравляем ее, а заодно всех прекрасных дам. Когда у меня получается приехать, я всем дарю букеты цветов», - поделился актер.

О его расставании с Енжаевой сообщалось в августе 2025 года. До этого целый год возлюбленные вместе посещали премьеры, публиковали фото в соцсетях. Затем их перестали видеть вместе, а источники сообщили, что Слава и Яна расстались, но причину не называли. Копейкин летал в отпуск без девушки.