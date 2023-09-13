Звезда «Мухтара» Оксана Сташенко назвала Роговцеву, Талашко и Бенюка оборотнями

Актриса Оксана Сташенко назвала Аду Роговцеву, Владимира Талашко и Богдана Бенюка оборотнями. Звезда «Мухтара» поделилась откровением с изданием aif.ru.

Артистка осудила провокационное поведение украинских коллег. По мнению знаменитости, их карьера состоялась благодаря советским и российским режиссерам. Однако на сегодняшний день Роговцева, Талашко и Бенюк осуждают россиян и прошлое страны. Все это привело к тому, что Оксана прекратила общение с данными артистами. Знаменитость считает, что коллеги проявили себя с лицемерной стороны.

«Я считаю этих людей оборотнями. Они играли в российском кино, ненавидя Россию. Из-за денег скрывали взгляды и только потом личину свою явили. Оборотни», — высказалась Сташенко.

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