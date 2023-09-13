«Симпатяга»: Долина рассекретила ухажера 16-летней дочки Юлии Началовой

Певица Лариса Долина рассказала о возлюбленном 16-летней дочки Юлии Началовой. Артистка поделилась откровением в эфире шоу «Много половин».

Ни для кого не секрет, что Долина была близка с Началовой. Знаменитость даже стала крестной Веры Алдониной. При этом в откровенной беседе певица заявила, что Юлия могла никогда не стать мамой. Из-за проблем со здоровьем артистке ставили бесплодие. Это подтвердила и наследница Началовой.

После смерти звездной мамы 16-летняя Вера не осталась в одиночестве. Девочка пошла по стопам родительницы и строит карьеру певицы. Долина, как крестная Веры, поддерживает ее в любых начинаниях.

Как выяснилось, в жизни наследницы Юлии произошли перемены. Недавно Вера познакомила Долину со своим возлюбленным. К слову, певица одобрила выбор школьницы.

«Я парня твоего уже видела. Симпатяга. Не знаю, как дальше у вас сложатся отношения. Это зависит только от вас», — цитирует The Voice высказывание Долиной из нового интервью.

Ранее психолог Екатерина Корендясева объяснила, как дочери Юлии Началовой не стать ее тенью. Подробности смотрите в этой статье.